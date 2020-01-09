HABER
  4. Suudi Arabistan'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama

Suudi Arabistan'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 22:17 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, İran yönetiminin koalisyon askerlerinin de bulunduğu Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından, İran'ın Irak'taki ABD üslerine dün düzenlediği füze saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Saldırıyla Irak'ın egemenliğinin ihlal edildiği belirtilen açıklamada, İran'ın saldırgan tutumu kınandı.

Açıklamada, bölgenin güvenlik ve istikrarı için taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak dün ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

Pentagon ise Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ve Erbil'deki ABD üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini doğrulamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Atletizm stadında patlayan doğal gaz tankı, alev alev yandıAtletizm stadında patlayan doğal gaz tankı, alev alev yandı
Kimyasal maddeyle intihar! Ekipler harekete geçtiKimyasal maddeyle intihar! Ekipler harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd üsleri ırak İRAN Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 Ocak 2020 Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

İşte Milli Piyango'da kazandıran numaralar

9 Ocak 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 4 milyon TL devretti

Hac kuraları 2020 sorgulama! Hac kura sonuçları açıklandı: E-Devlet ekranıyla hac kura sonuçları

Hac kura sonuçları açıklandı!

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Kendisini asan babasını tüm çabalarına rağmen kurtaramadı

Korkunç olay! Eve girince babasını bu halde buldu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist teslim oldu

Sınır kapısında teslim oldular!

Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar ortaya çıktı!

İğrenç olayda kan donduran detaylar! Çocuklara cinsel istismarda bulunup...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.