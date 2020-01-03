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  4. Suudi Arabistan’dan İranlı General Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin açıklama

Suudi Arabistan’dan İranlı General Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2020 21:50 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Irak’ta yaşanan gelişmeleri takip ettiğini belirterek, uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet etti.Suudi Arabistan, İranlı General Süleymani’nin öldürülmesinin ardından, uluslararası topluma sorumluluk alma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, Irak’ta yaşanan gelişmeleri takip ettiğini belirterek, uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet etti.

Suudi Arabistan, İranlı General Süleymani’nin öldürülmesinin ardından, uluslararası topluma sorumluluk alma çağrısında bulundu. Resmi kaynaklardan gelen açıklamada, Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin, “Irak’ta yaşanan saldırı, terör eylemlerinin artmasıyla birlikte yaşanan, gerginlikte artışın bir sonucudur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Bölgenin güvenliğine yönelik, terörist güçler tarafından oluşturulan tehditler, geri dönülmez sonuçlar oluşmadan önce kendine hakim olmanın önemini göstermektedir” ifadeleriyle, kendine hakim olmanın önemine vurgu yapıldı. Resmi kaynaklar, uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet ederken, “Suudi Arabistan Krallığı, uluslararası topluma, böylesine önemli bir bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlamak için gereken sorumluluğu almaları çağrısında bulunuyor” denildi.

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