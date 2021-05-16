Suudi Arabistan'dan İsrail'e Kınama

Suudi Arabistan, İsrail’in Filistin’e karşı operasyonlarını kınadığını açıkladı. Açıklamada, İsrail’in Filistin’e karşı aleni şekilde ihlallerde bulunduğu belirtilirken uluslararası kamuoyunun operasyonların sona ermesi için devreye girmesi çağrısı yapıldı.

57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı Örgütü’nün online olarak düzenlenen açılış toplantısında televizyondan da yayınlanan bir konuşma yapan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Abdullah El Suud, İsrail’in operasyonlarını kınadığını söyledi.

Prens Faysal, İslam açısından kutsal olan mekanlara yönelik girişimler ve Filistinlilerin evlerinden çıkarılmasına değindi. Faysal uluslararası kamuoyunun bu tehlikeli gerginliği durdurmak adına sorumluluğu olduğunu belirtti ve iki devletle çözüme dair barış görüşmelerine dönülmesini istedi.

