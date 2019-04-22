Suudi Arabistan’dan kaçan kardeşler: “Köle muamelesi gördük”

Suudi Arabistan’dan kaçarak Gürcistan’a sığınan iki kız kardeş, ailelerini kendilerine köle gibi davrandığını söyleyerek, Birleşmiş Milletler’in devreye girmesini talep etti.

Suudi Arabistanlı iki kız kardeş, yaşadıkları baskıya dayanamayarak Gürcistan’a sığındı. Sosyal medya sitesi Twitter’da bir profil oluşturarak uluslararası toplumdan yardım isteyen Wafa el-Subaie ve Maha el-Subaie kardeşler, Birleşmiş Milletler’in devreye girerek kendilerini koruma altına almasını istedi. Kardeşlerden Wafa yaptığı açıklamada, “Desteğinize ihtiyacımız var, bizi korumanızı istiyoruz ve bir ülkenin bizi ağırlamasını ve haklarımızı korumasını istiyoruz” dedi.

Gürcistan Göç İdaresine başvuran kardeşler basın mensuplarına yaptıkları açıklamada ülkeden kaçma sebeplerini sıralarken, “Köle muamelesi gördük. Ailemiz her gün bize sıkıntı çektiriyordu. Yüzümüzü örtmemizi ve yemek yapmamızı istiyordu” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnsan Hakları İzleme Örgütünün direktörlerinden Sarah Leah Whitson, “Suudi Arabistan’da koruyuculuk sistemi yüzünden erkekler kadınların hayatını doğumdan ölüme kadar kontrol ediyor” diye konuştu.

