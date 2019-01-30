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Suudi Arabistan’dan kaçan kızın babası, kızıyla görüşmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:12 | Son Güncelleme

Ailesinden kaçarak Avustralya’ya gitmek isterken Tayland’da alıkonulan Suudi kız Rahaf Muhammed el Kunun’un babası ve kardeşi, Rahaf ile görüşmek istiyor.Tayland Göç İdaresi Şefi Surachate Hakparn, ailesinden kaçarak Avustralya’ya gitmek isterken Tayland’da alıkonulan, Suudi kız Rahaf Muhammed el Kunun’un babasının kızıyla görüşmek istediğini açıkladı.

Ailesinden kaçarak Avustralya’ya gitmek isterken Tayland’da alıkonulan Suudi kız Rahaf Muhammed el Kunun’un babası ve kardeşi, Rahaf ile görüşmek istiyor.
Tayland Göç İdaresi Şefi Surachate Hakparn, ailesinden kaçarak Avustralya’ya gitmek isterken Tayland’da alıkonulan, Suudi kız Rahaf Muhammed el Kunun’un babasının kızıyla görüşmek istediğini açıkladı. Hakparn yaptığı açıklamasında, “Babası ve erkek kardeşi Rahaf ile görüşmek istiyor ancak bunun için Birleşmiş Milletlerin onayı gerekiyor” dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Genel Müdürü Yarımcısı Phil Robertson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rafah’ın babasının Tayland’da olduğunu onaylayarak, “Ne yapacağı konusunda bir fikrimiz yok, Rafah’ı bulup ona zarar verip vermeyeceğini bilemiyoruz” diye konuştu.

“Zorla evlendirmek istiyorlar”
Rahaf, zorla evlendirilmek istendiğini ve ülkesinde araba sürmesine izin verilmediğini söyleyerek Tayland’a sığınmak istediğini söylemiş, Bangkok polisi, ülkeye illegal şekilde girdiği için kızı bir süre havaalanında bir otelde tutmuştu. Suudi Arabistan Bangkok Maslahatgüzarı, El Kunun’un babası ile görüştüğünü ve onun bir Körfez ülkesine iade edileceğini söylemişti.
Rafah ise şu anda Bangkok’da bir otelde iltica talebinin sonucunu bekliyor.

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