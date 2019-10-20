HABER

Suudi Arabistan’dan kadınlar için Umre açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 10:27 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Hac ve Umre Komitesi Genel Sekreteri Mazen Darrar, kadınların yanlarında bir erkek bulunmadan Umre ibadetini yerine getirebilmelerini sağlayacak bir kararname üzerinde çalıştıklarını duyurdu.Suudi Arabistan Hac ve Umre Komitesi Genel Sekreteri Mazen Darrar, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Umre yapmak isteyen kadınlarla ilgili yeni bir yasa çıkarmayı planladığını açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Komitesi Genel Sekreteri Mazen Darrar, kadınların yanlarında bir erkek bulunmadan Umre ibadetini yerine getirebilmelerini sağlayacak bir kararname üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Komitesi Genel Sekreteri Mazen Darrar, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Umre yapmak isteyen kadınlarla ilgili yeni bir yasa çıkarmayı planladığını açıkladı. Darrar, bakanlığın Umre organizasyonu yapan şirketlere verilecek bir yetkiyle, kadınların erkek olmadan Umre ibadetlerini yerine getirmelerine izin vermek için bir kararname üzerinde çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirtti.
Hac ve Umre Bakanlığından bir kaynak da yetkili makamların kadınların Umre veya turizm amaçlı olarak yanlarında bir erkek olmadan Suudi Arabistan’ı ziyaret edebilmeleri konusunda çalışmalarının olduğunu doğruladı.

Yemeklerin ana malzemesi soğanın sağlık açısından 4 farklı kullanımıYemeklerin ana malzemesi soğanın sağlık açısından 4 farklı kullanımı
İznik'te balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldıİznik'te balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldı
Yine yaptığı anonsla insanları gülmekten kırıp geçirdiYine yaptığı anonsla insanları gülmekten kırıp geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Yunanistan büyük bir skandala imza attı! Yaralı halde bulundular

Yunanistan büyük bir skandala imza attı! Yaralı halde bulundular

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van Muradiye'de 4 büyüklüğünde deprem

Van'da deprem

İstanbul'da '29 Ekim' provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Arkadaşı öldü kendisi kayıp! Ekipler her yerde onu arıyor!

Arkadaşı öldü kendisi kayıp! Ekipler her yerde onu arıyor!

Evinde düşen yaşlı kadını kurtarmak için seferber oldular

Evinde düşen yaşlı kadını kurtarmak için seferber oldular

Yunanistan yaralı kaçak göçmenleri zorla Türkiye'ye gönderdi!

Yunanistan büyük bir skandala imza attı! Yaralı halde bulundular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.