Suudi Arabistan’dan Katar’la Sınırları Açma Kararı

Suudi Arabistan’ın hava, kara ve deniz sınırını Katar’a Pazartesi gününden itibaren yeniden açacağı bildirildi. Açıklamayı, Kuveyt Dışişleri Bakanı yaptı.

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani’nin de Suudi Arabistan’daki Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi’ne katılacağı resmi makamlarca açıklandı.

Kuveyt ve ABD, İran’a karşı verilen mücadelede bölgede birliği yeniden sağlamak için, 2017 yılında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın Katar’la kestiği diplomatik, ticari ve seyahat ilişkilerinin yeniden kurulmasına çabalıyordu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır El Sabah, Suudi Arabistan’da yarın başlayacak Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi öncesinde hava, kara ve deniz sınırlarını açmak için iki ülke arasında anlaşmaya varıldığını bildirdi.

El Sabah, Kuveyt televizyonuna yaptığı açıklamada, zirvede bir bildirinin imzalanacağını kaydetti. Zirvenin Aralık ayında yapılması planlanıyordu, ancak Riyad’ın Katar’la anlaşmazlığı çözmek için ısrar etmesi zirvenin ertelenmesine neden olmuştu.