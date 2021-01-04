Suudi Arabistan’dan Katar’la Sınırları Açma Kararı

Suudi Arabistan’ın hava, kara ve deniz sınırını Katar’a Pazartesi gününden itibaren yeniden açacağı bildirildi. Açıklamayı, Kuveyt Dışişleri Bakanı yaptı.
Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani’nin de Suudi Arabistan’daki Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi’ne katılacağı resmi makamlarca açıklandı.
Kuveyt ve ABD, İran’a karşı verilen mücadelede bölgede birliği yeniden sağlamak için, 2017 yılında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın Katar’la kestiği diplomatik, ticari ve seyahat ilişkilerinin yeniden kurulmasına çabalıyordu.
Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır El Sabah, Suudi Arabistan’da yarın başlayacak Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi öncesinde hava, kara ve deniz sınırlarını açmak için iki ülke arasında anlaşmaya varıldığını bildirdi.
El Sabah, Kuveyt televizyonuna yaptığı açıklamada, zirvede bir bildirinin imzalanacağını kaydetti. Zirvenin Aralık ayında yapılması planlanıyordu, ancak Riyad’ın Katar’la anlaşmazlığı çözmek için ısrar etmesi zirvenin ertelenmesine neden olmuştu.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar’ı boykot ediyordu. Doha ise suçlamaları reddediyor ve ambargonun egemenliğine gölge düşürmek için yapıldığını öne sürüyor.
Doha’ya anlaşmazlığın çözümü için 13 maddelik talep listesi sunulmuştu. Bunlar arasında Al Jazeera televizyonunun kapatılması, Türkiye’ye ait bir üssün kapatılması, Müslüman Kardeşler’le bağlantının kesilmesi ve İran’la ilişkilerin azaltılması vardı.
Trump yönetiminden bir üst düzey yetkili, Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner’ın Ortadoğu özel temsilcisi Avi Berkowitz ve Dışişleri Bakanlığı özel danışmanı Brian Hook ile birlikte imza törenine katılmak üzere Suudi Arabistan’a uçtuğunu belirtti.