HABER

Suudi Arabistan'dan Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkelerle ortak tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 18:47 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'dan Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkelerle ortak tatbikat

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan, Kızıldeniz'e kıyısı olan altı ülkeyle "Kızıl Dalga 2" adlı deniz tatbikatına başladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'dan yayımlanan açıklamada, Cidde kentinde başlayan deniz tatbikatında, ülkedeki batı filolarının, Kızıldeniz sahilinde bulunan ülkelerle tatbikat yaptığı duyuruldu.

Açıklamada, tatbikata Ürdün, Mısır, Sudan, Cibuti, Yemen ve Somali'nin yanı sıra Suudi Arabistan hava kuvvetleri ile sınır güvenlik güçlerinin de katıldığı belirtildi.

Tatbikatın perşembe gününe kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, Kızıldeniz'e sahili bulunan devletlerin deniz ve kara güvenliğini sağlayarak, askeri iş birliğini artırmanın hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, tatbikata katılan ülkelerle tecrübe paylaşımı yapıldığı ve Kızıldeniz'in önemli bir ekonomik koridor olduğu ifadelerine yer verildi.

Bölgede son zamanlarda, ABD ve Körfez ülkeleri, İran'ı Körfez'deki petrol gemilerine ve deniz taşımacılığına saldırılar düzenlemekle suçlarken, bu iddiaları kabul etmeyen İran ise Körfez ülkelerine saldırmazlık anlaşması imzalamayı öneriyor.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Şişli'de "Süslü Kadınlar" farkındalık yaratmak için pedal çevirdiŞişli'de "Süslü Kadınlar" farkındalık yaratmak için pedal çevirdi
Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliğiDüzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cidde Kızıl Dalga 2 Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İlk görüntüler paylaşıldı! Beğeni yağdı

İlk görüntüler paylaşıldı! Beğeni yağdı

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

ABD'den YPG/PKK'ya yeni sevkiyat!

ABD'den YPG/PKK'ya yeni sevkiyat!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

TEKNOFEST’e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var burada…’

‘Büyük bir şebeke var burada…’

Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederin ifadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Pakistanlı 2 göçmen Yunan askerleri tarafından darp edilip zorla Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti

İnsanlık dışı uygulama! Darp edip Türkiye'ye göndermişler

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Beklenen oldu

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.