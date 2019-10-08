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Suudi Arabistan'dan "küresel petrol ihtiyacını karşılamaya hazırız" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 18:16 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'dan "küresel petrol ihtiyacını karşılamaya hazırız" vurgusu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, yaklaşık bir ay önce milli petrol şirketi Saudi Aramco'yu hedef alan saldırıların ardından küresel petrol ihtiyacını karşılamaya hazır olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu toplantısında, petrol piyasasında yaşanan gelişmeler ele alındı. Toplantıda, Suudi Arabistan'ın 14 Eylül'de Saudi Aramco'yu hedef alan saldırıların ardından, küresel petrol ihtiyacını karşılamaya hazır olduğu aktarıldı.

Aramco'ya ait Bekik ve Haris petrol tesislerine yönelik saldırının ardından, 72 saat içinde piyasalara petrol tedarik edilmesi için olağanüstü çaba sarf edildiği kaydedilen toplantıda, üretime dönüş hızının ülkenin güvenilir, güvenli ve bağımsız petrol ihracatçısı olarak konumunu güçlendirdiği vurgulandı.

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
petrol Suudi Arabistan

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