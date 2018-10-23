Suudi Arabistan'dan Pakistan'a 3 milyar dolar

Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan mutabakat zaptına göre Suudi yönetimi, Pakistan'a 3 milyar dolar borç verecek.

İktidar partisi Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çöldeki Davos" toplantıları için Suudi Arabistan'da bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han ile Suudi yetkililer arasında mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Mutabakata göre Suudi yönetimi, Pakistan'a 3 milyar dolar borç verecek.

Paylaşımda, "Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın ödemeler dengesine destek vermek için bir yıl süreyle 3 milyar dolarlık destek vermesine karar verildi. Bu desteğin yanında Suudi Arabistan'dan ödemesi bir yıl ertelemeli 3 milyar dolarlık petrol satışı yapılacak." ifadeleri yer aldı.

Pakistan medyasında yer alan bilgilere göre bir yıl ertelemeli petrol satışı 3 yıl boyunca yürürlükte kalacak ve 3 yıl sonra yeniden gözden geçirilecek.

Mutabakatta, Suudi Arabistan'ın, Pakistan'da petrol rafinerisi yatırımında bulunacağı ve Pakistan'ın Belucistan eyaletinde madenlerin çıkarılması için çalışmalar yapacağı kaydedildi.

Pakistan Başbakanı Han, ağustos ayında hükümeti kurduktan sonra, ülkenin yaklaşan borçlarını ödeyebilmek için borç almak zorunda olduğunu belirtmiş, bunun için de IMF dahil tüm dost ülkelerle görüşüleceğini açıklamıştı.

