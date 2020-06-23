Suudi Arabistan’dan Salgın Nedeniyle Hac Yasağı

Suudi Arabistan, Corona virüsü salgını nedeniyle yurtdışından Hac turizmi için ülkeye girişi yasakladı. Riyad ayrıca yurtiçindeki hacı adaylarına da kısıtlama getirmeye hazırlanıyor. Buna göre yurtiçinden Hac ibadeti yapmasına izin verileceklerin sayısı 1.000 ile sınırlı tutulacak. Hac Bakanı Muhammed Benten, ülkedeki Müslümanlar’ın Hac ziyaretini yapmadan önce sıkı sağlık kriterlerine tabi tutulacağını ve 65 yaş üstünün bu yıl Hac ziyaretinin yasaklanabileceğini bildirdi.

Benten ‘‘Suudi Arabistan farklı uluslardan tüm Müslümanlar’ın Hac görevini yapmasını sağlamayı istiyor, ancak küresel sağlık koşulları bu yılki Hac döneminde bu konuda bir istisna yapmamıza neden oldu’’ dedi.

Bakan, birçok ülke sınırının bu dönemde kapalı olduğunu hatırlatarak hacıların ülkeler arası seyahatinin riskli olacağını belirtti.

Suudi Arabistan’ın Mekke ve Medine kentlerindeki kutsal mekanlar bir haftalık Hac dönemi boyunca her yıl 2 milyon 500 bin hacı adayı tarafından ziyaret ediliyor. Hac dönemi Temmuz sonunda başlıyor.