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Suudi Arabistan'dan Sudan'daki darbeye destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 01:28 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'dan Sudan'daki darbeye destek

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'dan Sudan'daki askeri darbeye destek açıklaması yapıldı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansının (SPA) haberinde, "Suudi Arabistan Krallığı, Askeri Geçiş Konseyi'nin ilan etmiş olduğu adımları desteklediğini ve Sudan halkının yanında yer aldığını duyurmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Haberde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Sudan'a ilaç, petrol ürünleri ve buğday içeren yardım paketi sunulması talimatı verdiği de belirtildi.

Öte yandan dün akşam Askeri Geçiş Konseyi, kararname yayımlayarak, 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurdu. Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6, emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başladı.

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