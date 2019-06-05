Suudi Arabistan'dan Sudanlı taraflara diyalog çağrısı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Sudanlı taraflar arasında diyaloğa devam edilmesi ve sağduyuyla hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan hükümetinin Sudan'da ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan olayları endişeyle takip ettiği belirtildi.

Sudanlı tarafların, halkın talep ve beklentilerini karşılamak için sağduyuyla hareket etmesi ve çeşitli güçler arasında diyaloğa devam etmesinin gerekli olduğu vurgulanarak, ülkenin içinde bulunduğu bu zor şartları en kısa zamanda aşması temenni edildi.

Ayrıca Sudan halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bugün muhalif göstericilere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile müzakerelere başlamaya ve yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtmişti.

Burhan, dün devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, muhalif göstericilere liderlik eden ÖDBG ile müzakereleri durdurduklarını, 9 ay içinde genel seçimlere gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.