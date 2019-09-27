Suudi Arabistan'dan turizm açılımı

Riyad böylelikle turizmden de gelir sağlamayı hedefliyor. Suudi Arabistan daha önce sadece hac ve iş için gidenlere vize veriyordu.Suudi Arabistan Krallığı, ülkeyi turizme açmak için turist vizesi vermeye başlayacağını duyurdu. Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komitesi Başkanı Ahmed el Hatip, Riyad'da yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan'ı uluslararası turistlere açmak, ülkemiz için tarihi bir an” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan, bugüne kadar sadece hac ve umre ile iş için ülkeye gitmek isteyenlere vize veriyordu. Kısa bir süre önce spor ve kültürel etkinlikler için ülkeye gitmek isteyenlere de vize verilmeye başlanmıştı. El Hatip, 49 ülke vatandaşının turist vizesi için online başvuru yapabileceğini söyledi. Turist vizesi uygulamasının Cumartesi günü başlaması öngörülüyor. Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan seyahatlerinde vize alması gerekiyor.

Turizm ve Ulusal Miras Komitesi Başkanı el Hatip, ülkeye gelecek turistlerin "Suudi Arabistan'ın hazinelerini görünce şaşıracağını” belirterek, canlı bir kültüre ve "nefes kesen” bir doğaya sahip ülkede UNESCO Kültür Mirası arasında bulunan toplam beş tarihi eser ve doğal alan bulunduğunu söyledi.