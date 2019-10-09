Suudi Arabistan’dan Türkiye’nin Suriye Operasyonuna Kınama

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine operasyon başlatmasının ardından Mısır Arap Birliği’ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Suudi Arabistan’dansa Türkiye’ye kınama geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Türkiye’nin Suriye topraklarındaki saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır” denildi, açıklamada Türkiye’nin operasyonu “kardeş Arap devletinin egemenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırı” olarak nitelendi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Türkiye’nin başlattığı harekatın Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Reuters haber ajansının Suudi Devlet Televizyonuna dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan’dan da Türkiye’nin Suriye operasyonuna kınama geldi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Twitter'da yayınladığı mesajda, "Krallık, Türk ordusu tarafından Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelere başlatılan saldırıyı kınıyor" denildi.

