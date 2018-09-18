RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Esed rejiminin Suriye'de halka uyguladığı tehcir politikasının durdurulması için uluslararası camiaya çağrıda bulundu.
Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Abdulaziz el-Vasıl, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyinde "Suriye Uluslararası İnsan Hakları Konseyiyle Diyalog" başlıklı oturumda konuştu.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Vasıl konuşmasında ülkesinin Suriye'deki krizin siyasi yollarla çözümü konusundaki tavrının net olduğunu söyledi.
Suriye'de kısa bir dönemde 1 milyondan fazla kişinin yerlerinden edilmesinin, ülkenin demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan kasıtlı tehcir politikasının devam ettiğini gösterdiğini vurgulayan Vasıl, uluslararası camianın bu ihlaller ile keyfi uygulamaların durdurulması için tüm tedbirleri alması gerektiğini belirtti.
BM'nin, ocak-temmuz döneminde Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin geçen hafta hazırladığı raporda, 2011'den bu yana iç savaşın devam ettiği Suriye'de bu sene şimdiye dek görülmemiş düzeyde yerinden edilmeler yaşandığına dikkat çekilmiş, Beşşar Esed rejiminin "silahlı muhaliflerin" ve "terörist organizasyonların" kontrolündeki bölgelere yönelik yılın ilk 6 ayında düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 1 milyondan fazla Suriyelinin yerinden edildiği vurgulanmıştı.
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