ABU DABİ (AA) - Suudi Arabistan'ın yeni Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, uranyum üretme ve zenginleştirme konusunda ilerlemek istediklerini söyledi.

Suudi Arabistan'da hafta sonu Enerji Bakanlığına getirilen Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen 24. Dünya Enerji Kongresi kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin nükleer kaynaklardan elektrik üretme amacıyla iki nükleer reaktörle başlayacak program dahilinde bazı deneyler yaptığını belirten Suudi Bakan, "Uranyum üretme ve zenginleştirme konusunda ilerlemek istiyoruz." dedi.

Bin Selman, bunun ham petrol ve doğal gaz kaynaklı enerji üretimine bağımlılığı azaltma çalışması olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında imzalanan petrol üretiminin kısıtlanması anlaşmasına bağlı kalacaklarını dile getirdi.

Kral Abdullah Atom ve Yenilenebilir Enerji Şehri (KA-CARE) Başkanı Halid Sultan, ocak ayında 2 nükleer reaktör inşası için 5 ülkeden teklif aldıklarını açıklamıştı.