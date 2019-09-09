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Suudi Arabistan'dan "uranyum" çıkışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:29 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman: "Uranyum üretme ve zenginleştirme konusunda ilerlemek istiyoruz"

ABU DABİ (AA) - Suudi Arabistan'ın yeni Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, uranyum üretme ve zenginleştirme konusunda ilerlemek istediklerini söyledi.

Suudi Arabistan'da hafta sonu Enerji Bakanlığına getirilen Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen 24. Dünya Enerji Kongresi kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin nükleer kaynaklardan elektrik üretme amacıyla iki nükleer reaktörle başlayacak program dahilinde bazı deneyler yaptığını belirten Suudi Bakan, "Uranyum üretme ve zenginleştirme konusunda ilerlemek istiyoruz." dedi.

Bin Selman, bunun ham petrol ve doğal gaz kaynaklı enerji üretimine bağımlılığı azaltma çalışması olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında imzalanan petrol üretiminin kısıtlanması anlaşmasına bağlı kalacaklarını dile getirdi.

Kral Abdullah Atom ve Yenilenebilir Enerji Şehri (KA-CARE) Başkanı Halid Sultan, ocak ayında 2 nükleer reaktör inşası için 5 ülkeden teklif aldıklarını açıklamıştı.

- OPEC üyeleri petrol üretiminin kısıtlanmasına bağlı

Dünya Enerji Kongresi'ne ev sahipliği yapan BAE Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui ile Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban da ülkelerinin petrol üretiminin kısıtlanması anlaşmasına bağlı olduğunu yineledi.

Irak'ın güneyindeki petrol sahalarında üretimin günlük 150 bin varile kadar gerilediğini dile getiren Gadban, anlaşma kapsamında petrol üretiminin daha da aşağı çekilmesinin şu an için gündemde olmadığını belirtti.

Abu Dabi'de bugün başlayan 24. Dünya Enerji Kongresi perşembe günü sona erecek.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle OPEC ile başını Rusya'nın çektiği OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler geçen aralık ayında üretimi kısıtlama kararı almıştı.

Karar kapsamında 30 Haziran'a kadar günlük 1,2 milyon varillik üretim kesintisi öngörülüyordu.

Avusturya'nın başkenti Viyana’da temmuz ayında düzenlenen OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısında, petrol üretimini kısma kararı 31 Mart 2020'ye kadar uzatılmıştı.

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