RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Şura Meclisi, ülkede yaşamak isteyen yabancılar için "özel oturma izni" adı verilen yeni bir sistemi onayladı.

Yerel medyada yer alan bilgiye göre, çoklu vatandaşlık yerine verilecek özel oturma izni, yabancılara Suudi Arabistan vatandaşı olan bir kefile ihtiyaç duymadan ülkede mülk edinme hakkı ve Suudi Arabistan'a giriş-çıkış imkanı sağlıyor.

Yeni sisteme göre, süresiz ve yenilenebilen bir yıllık olmak üzere iki çeşit özel oturma izni verilecek.

Bu oturma izninden yararlanmak isteyenler yönetmelikle belirlenecek miktarda bir ödeme yapacak, başvurular ise kurulacak özel oturma izni merkezleri tarafından kabul edilecek.

Özel oturma iznini alanlar, ailesiyle birlikte oturma izni ve akrabalarına ziyaret vizesi sağlamanın yanı sıra emlak ve araç edinebilme haklarından yararlanabilecek.

Bu belgeye sahip olanlar, özel sektörde çalışabilecek, iş değiştirme, ülkeye giriş-çıkış ve ticaret yapma hakkına sahip olacak.

Birçok şarta bağlanan yeni oturma iznini almak için geçerli bir pasaport, temiz adli sicil kaydı, ülke yönetmeliğine uygun bulaşıcı hastalık bulunmadığını gösteren bir sağlık raporu gerekiyor.

Suudi Arabistan yasalarına göre herhangi bir yabancı uyruklu kişinin ülkede çalışması veya oturum izni alabilmesi için Suudi vatandaşı bir "kefil" bulması gerekiyor. Bu "kefalet" sisteminin ülkede yaşayan yabancıları en çok zorlayan konulardan birisini oluşturuyor.

