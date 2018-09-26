RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, tarihinde ilk kez, bir spor yarışmasına ve eğlenceye katılmak amacıyla yabancılara elektronik vize vermek için çalışma yürütüyor.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan, dünyanın her yerinden binlerce spor tutkununun ülkeye gelmelerinin önünü açacak elektronik vize vermek için çalışıyor.

Habere göre, Suudi Arabistan, başkent Riyad'ın tarihi bölgelerinden Ed-Diriyye'de düzenlenecek elektrikli araç yarışması Formula-E'nin SAUDIA Ad Diriyah E-Prix serisine katılmak isteyen yabancılara "Şarik" platformundan satın alınacak bilet ile irtibatlı olarak elektronik vize verecek.

Spor Genel Heyeti Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulaziz bin Turki el-Faysal, konuya ilişkin açıklamasında, herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan bu zevkli yarışı dünyanın her yerinden izlemeye gelenlerin olacağını ve tüm bunların, Şarik platformunda herkese açık olduğunu belirtti.

Orta Doğu'da düzenlenecek ilk Formula-E müsabakası olan 14-16 Aralık'taki etkinliklerin, 40 binden fazla spor tutkununa ev sahipliği yapması bekleniyor. Ad Diriyah E-Prix yarışma sırasında eğlence ve kültürel aktivitelere de yer verilecek.

