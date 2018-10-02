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Suudi Arabistan'dan Yemen Merkez Bankasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 01:31 | Son Güncelleme

Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla Merkez Bankasına 200 milyon dolar yardım yapılacağı açıklandı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Yemen Merkez Bankasına 200 milyon dolar yardımda bulunulacak.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz, Yemen Merkez Bankasının mali durumunu desteklemek amacıyla 200 milyon dolar yardım yapılması talimatını verdi.

Bu adımın, Yemen halkına ve hükümetine destek vermek, ülkenin yerel para birimini güçlendirmek ve ekonomik istikrar sağlamak amacıyla atıldığı kaydedildi.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la telefonda görüşmüştü. Görüşmede, Yemen'in ekonomi başta olmak yaşadığı meydan okumalar ele alınmıştı.

İç savaşın devam ettiği Yemen'de, dün ulusal para birimi riyalin dolar karşısındaki değeri serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş, piyasada 1 dolar 760 Yemen riyalinden işlem görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
200 milyon dolar Suudi Arabistan Yemen

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