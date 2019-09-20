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Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava operasyonu

20.09.2019 22:06 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik saldırının ardından Yemen'de Husilere yönelik operasyon düzenlendi.

Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava operasyonu

ABD ise İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Hedefte İran'ın Merkez Bankası var.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de İran'ın desteklediği Husilere yönelik hava bombardımanı düzenledi. Hudeyde'nin hedef alındığı hava operasyonu, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik saldırıları Husilerin üstlenmesinin ardından geldi.

Koalisyon sözcüsü Turki el Maliki, operasyonun ardından Husileri balistik füze, İHA (insansız hava aracı) ve uzaktan kontrol edilebilen patlayıcı yüklü botları kullanmak için liman kenti Hudeyde'de faaliyet göstermekle suçladı. Husilerin sözcüsü Muhammed Abdülselam ise operasyonu, Aralık ayında İsviçre'de varılan anlaşmayı riske atacak tehlikeli bir gerginliği tırmandırma hamlesi olarak değerlendirdi. Abdülselam, yaptığı yazılı açıklamada "Koalisyon bunun bedellerini ödemek zorunda" ifadesine yer verdi.

Bölgede gerginlik sürerken bir açıklama da Lübnan'daki Hizbullah'tan geldi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Suudi Arabistan'a Yemen'deki operasyonuna son verme çağrısı yaptı. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıda kimsenin ölmediğine dikkat çeken Nasrallah, "Bu durum bize petrolün kandan daha pahalı olduğunu ispatlıyor" dedi. Nasrallah ayrıca olası bir Suudi Arabistan-İran savaşında İran'a karşı iddiaya girilmemesi gerektiğini, çünkü İran'ın düşmanını yok edeceğini savundu.

ABD'den İran'a yaptırım

Suudi Arabistan'daki petrol tesisine yönelik saldırının ardından ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yeni yaptırım kararı aldığını açıkladı. Yeni yaptırımlar, İran Merkez Bankası, İran Ulusal Kalkınma Fonu ile Tahran'ın askeri alışverişler için kullandığı Etemd Tejarate Pars co. adlı şirketi kapsıyor.

İran'la yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Donald Trump ise ABD'nin her zaman Tahran'a yönelik olası bir askeri müdahale ihtimaline hazır olduğunu söyledi. Trump'ın gelecek hafta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İran, petrol piyasasında dalgalanmaya neden olan saldırı ile bağı olduğu iddiasını reddediyor. ABD ve İran arasında gerginlik, Trump'ın Tahran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan Washington'ı tek taraflı olarak çekmesinin ardından tırmanmaya başladı. Trump, kısa bir süre sonra Tahran'a yönelik ABD yaptırımlarını da tekrar devreye soktu.

rtr,dpa / ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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