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Suudi Arabistan'dan yeni proje girişimlerine devam

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 19:07 | Son Güncelleme

El-Kasim bölgesinde dün 600'den fazla projenin açılışını yapan Kral Selman, bugün de ülkenin kuzeyindeki Hail bölgesinde 1,9 milyar dolarlık 259 proje başlattı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkenin kuzeyindeki Hail bölgesinde 1,9 milyar dolarlık 259 proje başlattı.

Suudi Arabistan'ın devlet televizyonu El-İhbariyye'de yer alan haberde, Kral Selman'ın Hail bölgesinde başlattığı 1,9 milyar dolarlık projelerin enerji, belediye hizmetleri, su dağıtımı, ulusal muhafızlara konut inşası gibi çeşitli alanları kapsadığı ifade edildi.

- İki günde 6,2 milyar dolarlık proje girişimi

Riyad yönetiminin iki günde başlattığı yeni proje girişimlerinin toplam tutarı 6,2 milyar doları buldu.

Kral Selman dün de ülkenin orta kesiminde yer alan El-Kasim bölgesinde 4,3 milyar dolarlık 600'den fazla projenin açılışını yapmıştı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Riyad yönetiminin harcamaları, 2018'in ilk dokuz ayında senelik yüzde 25'lik artışla 189,9 milyar dolara çıkmıştı.

Hükümetin bu harcamaları, 2014'ün ortalarında petrol fiyatlarının gerilemesi sonucu Riyad'ın geçen yıl uyguladığı kemer sıkma politikasının ardından gelmişti.

Suudi Arabistan'ın 2018 bütçesinde 208,8 milyar dolar gelir, 260,8 milyar dolar gider hedefiyle 52 milyar dolarlık açık öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hail Kral Selman proje Suudi Arabistan

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