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"Suudi Arabistan’ın aklanmaması için BM'nin müdahil olması en iyi güvence"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 20:33 | Son Güncelleme

Uluslararası insan hakları örgütleri, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan'ın "aklanmaması" için uluslararası bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu - Gazetecileri Koruma Komitesi Direktör Yardımcısı Robert Mahoney: - "Birleşmiş Milletler'in soruşturmaya müdahil olması, Suudi Arabistan'ın aklanmasına ya da diğer hükümetlerin Riyad'la karlı iş ilişkilerini korumak için konuyu örtbas etme girişimlerine karşı en iyi güvence"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Uluslararası insan hakları örgütleri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan'ın "aklanmaması" için Birleşmiş Milletler'in (BM) olaya müdahil olması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Gazetecileri Koruma Komitesi, BM Genel Merkezinde düzenlediği ortak basın toplantısında, Kaşıkçı'nın akıbetinin aydınlatılması çağrısı yaptı.

Gazetecileri Koruma Komitesi Direktör Yardımcısı Robert Mahoney, ''Türkiye, zamanlı, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma için BM'den destek almalı. Birleşmiş Milletler'in soruşturmaya müdahil olması Suudi Arabistan'ın aklanmasına ya da diğer hükümetlerin Riyad'la karlı iş ilişkilerini korumak için konuyu örtbas etme girişimlerine karşı en iyi güvence.'' değerlendirmesinde bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Birleşmiş Milletler Direktörü Louis Charbonneau da Cemal Kaşıkçı'nın ailesinin ve dünyanın ona ne olduğu gerçeğini öğrenmeyi hak ettiğini söyledi.

- "Suudi Arabistan'ın açıklamaları yetersiz"

Suudi Arabistan'ın açıklamalarının ve tek taraflı soruşturmasının yetersiz olduğunu belirten Charbonneau, Kaşıkçı ''cinayetini'' soruşturan Türk-Suudi çalışma grubunun Suudi Arabistan’ın inkarları karşısında ilerleme kaydedemeyeceğini savundu.

Uluslararası Af Örgütü New York ve BM Direktörü Sherine Tadros ise güvenilir bir BM soruşturması olmadan Suudi Arabistan üzerinde her zaman şüphe bulutu dolaşacağını belirterek, uluslararası bağımsız bir soruşturmanın Türkiye'nin de yararına olacağını ifade etti.

- Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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