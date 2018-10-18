"Suudi Arabistan’ın aklanmaması için BM'nin müdahil olması en iyi güvence"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Uluslararası insan hakları örgütleri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan'ın "aklanmaması" için Birleşmiş Milletler'in (BM) olaya müdahil olması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Gazetecileri Koruma Komitesi, BM Genel Merkezinde düzenlediği ortak basın toplantısında, Kaşıkçı'nın akıbetinin aydınlatılması çağrısı yaptı.

Gazetecileri Koruma Komitesi Direktör Yardımcısı Robert Mahoney, ''Türkiye, zamanlı, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma için BM'den destek almalı. Birleşmiş Milletler'in soruşturmaya müdahil olması Suudi Arabistan'ın aklanmasına ya da diğer hükümetlerin Riyad'la karlı iş ilişkilerini korumak için konuyu örtbas etme girişimlerine karşı en iyi güvence.'' değerlendirmesinde bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Birleşmiş Milletler Direktörü Louis Charbonneau da Cemal Kaşıkçı'nın ailesinin ve dünyanın ona ne olduğu gerçeğini öğrenmeyi hak ettiğini söyledi.

- "Suudi Arabistan'ın açıklamaları yetersiz"