"Suudi Arabistan'ın alimleri idam edeceği yönünde haberler var"

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden perşembe günü yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında itidalli büyük alim, davetçi ve düşünürler Selman el-Avde, Avad el-Karni ve Ali el-Ömeri hakkında idam kararı verildiği veya yakında verileceği yönünde haberler yayınlanması ve Suudi Arabistan'ın bu iddiaları yalanlamaması endişelerimizi artırmıştır. Alimlerin, özellikle haberlerde adı geçen bu üç alimin öldürülmesi Allah'ın gazabını hak eden büyük bir suçtur." ifadeleri yer almıştı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamada bulunan Abdullah, "Bize, Suudi Arabistan'ın aralarında babamın da yer aldığı tutuklu din adamlarını idam etmeye niyetli olduğu yönünde korkutucu haberler ve sızdırmalar ulaşıyor." ifadesini kullandı.

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Sünni alim Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah el-Avde, kendilerine, Suudi Arabistan'ın aralarında babasının da yer aldığı tutuklu üç din adamını idam etmeye niyetli olduğu yönünde haberler ulaştığını belirtti.

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter üzerindeki yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında gelişime açık ve ılımlı İslam yaklaşımıyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

Söz konusu Twitter hesabında, Suudi Arabistan makamlarına tüm düşünce suçlularının serbest bırakılması, akademisyen, din adamı ve aktivistlere yönelik tüm adil olmayan yargılamaların durdurulması çağrısı yapılmıştı.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatıyla iş birliği, hükümetin başarılarına karşı kinayede bulunma, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek... Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis ılımlı olduğu için idam edilir çünkü ılımlı haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." diye konuşmuştu.

İnsan hakları karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından üst düzey aktivist, gazeteci, din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazandı.