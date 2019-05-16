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Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden iftar yemeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 22:40 | Son Güncelleme

İftara Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de katıldı

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, bürokrat ve yabancı misyon şeflerine iftar yemeği verdi.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci'nin ev sahipliğinde Ankara'daki bir otelde düzenlenen iftar programına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ankara'daki yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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