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Suudi Arabistan'ın Bağdat Başkonsolosluğu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 15:08 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Bağdat Başkonsolosluğu açıldı

BAĞDAT (AA) - Suudi Arabistan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta başkonsolosluk açtı.

Açılışa Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid el-Kasbi ile Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim katıldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz stratejik boyuttadır. Irak, çıkarları doğrultusunda dengeli ilişkiler kurmaya çaba gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Başkonsoloslukta yakında Iraklılara vize verme işlemlerinin de başlayacağı kaydedildi.

- Suudi Bakan 115 kişilik heyetle Bağdat'ta

Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Kasbi başkanlığındaki 115 kişilik yatırım heyeti, salı akşamı Bağdat'a gelmişti. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yle dün görüşen heyet, bugün de Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edildi.

Irak ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler Saddam Hüseyin rejiminin 1990'da Kuveyt'i işgali sonrası kopmuştu.

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Bağdat Başkonsolosluk ırak Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet es-Sahhaf Suudi Arabistan

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