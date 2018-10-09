Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçisi Almanya'ya döndü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan yönetimi, yaklaşık bir yıl önce ilişkilerde yaşanan gerginliğin ardından geri çağırdığı Berlin Büyükelçisi'nin yeniden görevine başlamak üzere Almanya'ya döndüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Berlin Büyükelçisi Prens Halid bin Bender bin Sultan görevine başlamak üzere Almanya'ya geri döndü." ifadesi kullanıldı.

Büyükelçi Prens Halid'in Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bakanlık binasında bir araya geldiği aktarılan açıklamada, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabirel geçen yıl Riyad yönetiminin dış politikalarını eleştiren açıklamalar yapmış, Suudi Arabistan da bu açıklamalara tepki için Berlin Büyükelçisi'ni Kasım 2017'de "istişare amaçlı" geri çağırmıştı.

İlişkilerde yaşanan bu gerginliğin ardından Suudi Arabistan, 26 Eylül'de Almanya'nın "yanlış anlaşılmalar yüzünden gelinen noktadan esef duyduğunu" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Berlin yönetiminin bu yaklaşımını memnuniyetle karşılayan Suudi Arabistan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı en yakın zamanda resmi ziyaret için ülkeye davet etmişti.

