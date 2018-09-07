Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcisi Halid Menzlavi:

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Halid Menzlavi, dünyanın pek çok yerinde şiddetin yayıldığını, Suriyeliler, Filistinliler ve Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlallerin bunun örneği olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM'de barış kültürü konulu üst düzey bir forumda konuşan Menzlavi, şiddetin dünyanın pek çok yerinde yaygınlık kazandığına işaret etti.

Menzlavi, "İsrail, Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerine devam ediyor, Myanmar makamları Rohingya halkına karşı etnik temizlik ve şiddet uyguluyor. İran, terör ve şiddet kültürünü Lübnan, Yemen ve diğer dünya ülkelerine ihraç ediyor. Esed rejimi, halkına karşı şiddetin en kötüsünü uyguluyor." ifadesini kullandı.

Düzensiz göçmenlerin denizlerde zorluklarla karşılaştığını ve pek çok yerde iyi karşılanmadıklarını belirten Menzlavi, Suudi Arabistan'ın dünyanın pek çok yerinde barış ve insani yardımların yayılması için çalıştığını aktardı.

