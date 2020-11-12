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Suudi Arabistan'ın Danimarka Büyükelçiliği Binasında Silah Sesleri

12.11.2020 12:00 | Son Güncelleme

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği binasında silah sesleri duyuldu

Suudi Arabistan'ın Danimarka Büyükelçiliği Binasında Silah Sesleri

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği binasında silah sesleri duyuldu.

Polisin yaptığı açıklamaya göre elçilik binasından sabah saat 6 sularında birkaç el silah sesi duyuldu. Polisin verdiği bilgiye göre olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadığı biliniyor. Ancak polis de elçilik binası içerisinde neden ateş açıldığına dair net bir bilgiye sahip değil.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Büyükelçiliği’nde 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi asıllı Amerikalı gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürülmüştü. Evlilik işlemleriyle ilgili belgeleri almak üzere elçilik binasına giren Kaşıkçı bird aha binadan çıkamamıştı. Aradan geçen süreye rağmen Kaşıkçı’nın cesedine de ulaşılamadı.

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