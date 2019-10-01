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"Suudi Arabistan'ın diyalog çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:04 | Son Güncelleme

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın "İran'la sorunların çözümünde siyasi ve barışçıl yolların askeri olandan daha iyidir" açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın "İran'la sorunların çözümünde siyasi ve barışçıl yolların askeri olandan daha iyidir" açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Aljazeera televizyonuna konuşan Laricani, "Biz, Bin Selman'ın Tahran'la ihtilafları diyalog yoluyla çözme isteğini içeren açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. İran'ın kapıları açıktır." dedi.

İran-Suudi Arabistan arasındaki her türlü diyaloğun bölgenin bir çok siyasi ve güvenlik sorunlarını çözmeye katkı sunacağını belirten Laricani, ülkesinin "Basra Körfezi Güvenlik Sistemi Teşkilatı" kurma kapsamında tüm Körfez ülkelerini bu teşkilata katılmaya davet ettiklerini ifade etti.

Laricani, Yemen'deki Ensarullah örgütüne Suudi Arabistan'la her türlü ateşkes anlaşmasını kabul etmelerini salık verdiklerini kaydetti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, dünkü basın toplantısında, bölge ülke liderlerinden birinin Suudi Arabistan'ın Tahran yönetimiyle görüşme talebine yönelik mesajıyla ilgili, "Suudi Arabistan, tavırlarında samimiyetle değişiklik yaparsa görüşme talebini memnuniyetle karşılarız. Bunun da ilk emaresi, Yemen'e yönelik saldırılara son verilmesi olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyalog İran Meclis Başkanı Ali Laricani Suudi Arabistan

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