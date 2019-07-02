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Suudi Arabistan'ın Ebha Havalimanı'na Husi saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 02:34 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Ebha Havalimanı'na Husi saldırısı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın Uluslararası Ebha Havalimanı'na, Husiler tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'ya göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, İran tarafından desteklenen Husiler tarafından Ebha Havalimanı'na bir terörist saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırının, gece yarısı 00.35'te gerçekleştirildiğini belirten Maliki, Ebha Havalimanı'nın, vatandaşların yanı sıra ülkede yaşayan binlerce sivil yabancı tarafından kullanılan bir havalimanı olduğuna dikkat çekti.

Maliki, ülkenin güneybatısındaki havalimanına yapılan saldırının ne şekilde olduğu, can kaybı ya da oluşan maddi zarara ilişkin bilgi vermedi.

Sözcü Maliki, ilgili güvenlik birimlerince olayın incelendiğini söyledi.

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Husiler saldırı silahlı insansız hava aracı Suudi Arabistan

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