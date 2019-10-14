Suudi Arabistan'ın Filistin'de yapacağı maç tartışılıyor

EYSER EL IYS - Suudi Arabistan ile Filistin milli takımlarının, FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında yarın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yapacağı maç tepkilere neden oldu.
Suudi Arabistan Milli Takımı ile Filistin Milli Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Ramallah yakınında bulunan Faysal El-Hüseyni Stadyumu'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.
İsrail ile Suudi Arabistan arasında son dönemde yaşanan yakınlaşma çerçevesinde yarın oynanacak maç ilk olma özelliği taşıyor.
Yabancı takımların Batı Şeria'da sahaya çıkmalarının İsrail'in iznine bağlı olması nedeniyle Arap ülkeleri takımları genellikle Filistin'de oynamayı tercih etmiyor.
Daha önce Irak, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn takımları Filistin'de sahaya çıkarken, Mısır ve Lübnan İsrail'den izin almayı reddetmişti. Suudi Arabistan da Filistin ile daha önce işgal altındaki topraklar yerine üçüncü ülkelerde maç yapmayı tercih ediyordu.
- "Suudi Arabistan'ın ziyareti İsrail ile normalleşmenin bir göstergesi"
Filistin yönetimi ve bazı taraflar, bu tarihi karşılaşmanın Ramallah'ta oynanmasını memnuniyetle karşılarken, bazı gruplar ise bu duruma tepki gösteriyor. Bu gruplar, maçın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yapılmasını, İsrail ile normalleşmenin bir parçası olarak görüyor.
Hamas, İslami Cihad ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) gibi birçok Filistinli grup, Suudi ekibin ziyaretini reddederek, bunu İsrail ile normalleşmenin bir göstergesi olarak nitelendiriyor.
Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile normalleşmeye gidildiğine değinerek, ülkelere İsrail işgalini meşru kılacak bu tür ziyaretlerde bulunmamaları çağrısında bulunuldu.
Suudi ekibin ziyaretini reddeden İslami Cihad da futbolcuların İsrail kontrol noktalarından geçtiklerine dikkati çekti.
FKÖ'den yapılan yazılı açıklamada da "Bu karşılaşma, bölgede Suudi Arabistan politikaları pazarlanarak İsrail ile normalleşme yolunda bir kapı açacak." ifadesi kullanıldı.
Aktivist Hadel Şatara ise Arap ülkelerinin 50 yıldır İsrail ile normalleşmeyi reddetme konusundaki kararlılığının sürdüğünü belirterek, maçın Ramallah'ta oynanmasının 50 yıllık tarihi duruşa ters olduğunu anlattı.
Şatara, İsrail'in kontrolü olmadan kimse Batı Şeria'ya giremeyeceğine işaret ederek, bu karşılaşmanın, Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesine işaret ettiğini söyledi.
Hadel Şatara, 2015 yılında Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun, İsrail’le normalleşme olacağı iddiasıyla Filistin’de maç yapmayı reddettiğini de hatırlattı. - Filistin yönetimi destek veriyor
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas dün Ürdün üzerinden İsrail'in izni dahilinde işgal altındaki Batı Şeria'ya giren Suudi Arabistan Milli Takımı ve yönetici kadrosunu, Ramallah'ta bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul etmişti.
Abbas, takımın Filistin'e gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, Filistin ile Suudi Arabistan arasındaki tarihsel ilişkiye dikkati çekmişti.
Filistin Futbol Birliği Medya Direktörü Ömer el-Caferi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi futbolcuların Batı Şeria'ya geçerken hiçbir İsrail prosedürüne maruz kalmadığını belirtti.
Caferi, Suudi ekibinin ziyaretinin diğer ekiplere Filistin topraklarında maç yapmaları için teşvik oluşturduğunu ve bu karşılaşmanın sporun önündeki engelleri kırmaya katkı sağlayacağını ifade etti.
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