Suudi Arabistan'ın Filistin'de yapacağı maç tartışılıyor

- "Suudi Arabistan'ın ziyareti İsrail ile normalleşmenin bir göstergesi"

Daha önce Irak, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn takımları Filistin'de sahaya çıkarken, Mısır ve Lübnan İsrail'den izin almayı reddetmişti. Suudi Arabistan da Filistin ile daha önce işgal altındaki topraklar yerine üçüncü ülkelerde maç yapmayı tercih ediyordu.

Suudi Arabistan Milli Takımı ile Filistin Milli Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Ramallah yakınında bulunan Faysal El-Hüseyni Stadyumu'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

EYSER EL IYS - Suudi Arabistan ile Filistin milli takımlarının, FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında yarın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yapacağı maç tepkilere neden oldu.

Filistin yönetimi ve bazı taraflar, bu tarihi karşılaşmanın Ramallah'ta oynanmasını memnuniyetle karşılarken, bazı gruplar ise bu duruma tepki gösteriyor. Bu gruplar, maçın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yapılmasını, İsrail ile normalleşmenin bir parçası olarak görüyor.

Hamas, İslami Cihad ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) gibi birçok Filistinli grup, Suudi ekibin ziyaretini reddederek, bunu İsrail ile normalleşmenin bir göstergesi olarak nitelendiriyor.

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile normalleşmeye gidildiğine değinerek, ülkelere İsrail işgalini meşru kılacak bu tür ziyaretlerde bulunmamaları çağrısında bulunuldu.

Suudi ekibin ziyaretini reddeden İslami Cihad da futbolcuların İsrail kontrol noktalarından geçtiklerine dikkati çekti.

FKÖ'den yapılan yazılı açıklamada da "Bu karşılaşma, bölgede Suudi Arabistan politikaları pazarlanarak İsrail ile normalleşme yolunda bir kapı açacak." ifadesi kullanıldı.

Aktivist Hadel Şatara ise Arap ülkelerinin 50 yıldır İsrail ile normalleşmeyi reddetme konusundaki kararlılığının sürdüğünü belirterek, maçın Ramallah'ta oynanmasının 50 yıllık tarihi duruşa ters olduğunu anlattı.