Suudi Arabistan'ın güneyinde Husilere ait İHA düşürüldü

RİYAD (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nün vurulduğunu açıklarken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne Kasıf-2 tipi İHA'larla saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, saldırılarda, İHA apronları ve iniş-kalkış pistlerinin hedef alındığını ifade etti.

- Husilere ait bir İHA düşürüldü

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Husilere ait bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın, koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki'den aktardığı habere göre, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde Hamis Muşayt ve Cazan kentlerindeki sivil bölgeleri hedef almak için gönderdiği bir İHA düşürüldü.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

