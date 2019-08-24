HABER

Suudi Arabistan'ın güneyinde Husilere ait İHA düşürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 16:04 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın güneyinde Husilere ait İHA düşürüldü

RİYAD (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nün vurulduğunu açıklarken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne Kasıf-2 tipi İHA'larla saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, saldırılarda, İHA apronları ve iniş-kalkış pistlerinin hedef alındığını ifade etti.

- Husilere ait bir İHA düşürüldü

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Husilere ait bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın, koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki'den aktardığı habere göre, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde Hamis Muşayt ve Cazan kentlerindeki sivil bölgeleri hedef almak için gönderdiği bir İHA düşürüldü.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti
Sağanak yağış 80 yaşındaki ninenin evini vurduSağanak yağış 80 yaşındaki ninenin evini vurdu
CHP İzmir'den Emine Bulut tepkisiCHP İzmir'den Emine Bulut tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler İHA düşürüldü Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Avşa'da feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı!

Feribot iskeleye çarptı! Yaralılar var

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda 5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

Genç kadın ahırda ölü bulundu, eşi gözaltına alındı

Genç kadın ahırda ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.