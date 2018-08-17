MEKKE (AA) - Suudi Arabistan Medya Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad, bakanlığın bu yıl ülke içi ve dışından gazetecileri ağırlamak için Mekke, Mina, Arafat ve Müzdelife'de medya merkezleri oluşturduğunu söyledi.

Hac ibadetini takip edecek basın yayın kuruluşlarının ülkede ağırlanması için yapılan hazırlıkları incelemek üzere Mina, Arafat ve Müzdelife'deki radyo ve televizyon kuruluşları ile resmi haber ajansının merkezlerini ziyaret eden Avvad, "Bakanlık bu yıl ülke içinden ve dışından gazeteci misafirlerini ağırlayabilmek için Mekke, Mina, Arafat ve Müzdelife'de medya merkezleri oluşturdu. Bu merkezler, gazetecilerin ihtiyaç duyacağı teknik imkanlarla donatıldı." dedi.

Suudi Arabistan'ın bu yıl hac mevsiminde ülke dışından 800'ün üzerinde gazeteciyi misafir ettiğini ve medya kuruluşları ile kanallara pek çok kolaylıklar sağladığını belirten Avvad, 6 devlet radyosu ile 10 uluslararası radyonun 10 dilde hacla ilgili günlük program ve haber yaptığını, 16 dijital kanalın 6 dilde 24 saat hac mevsimini canlı olarak dünyaya aktardığını kaydetti.