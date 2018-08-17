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Suudi Arabistan'ın "hac mesaisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 03:41 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Medya Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad: - "Bakanlık bu yıl ülke içinden ve dışından gazeteci misafirlerini ağırlayabilmek için Mekke, Mina, Arafat ve Müzdelife'de medya merkezleri oluşturdu. Bu merkezler, gazetecilerin ihtiyaç duyacağı teknik imkanlarla donatıldı"

MEKKE (AA) - Suudi Arabistan Medya Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad, bakanlığın bu yıl ülke içi ve dışından gazetecileri ağırlamak için Mekke, Mina, Arafat ve Müzdelife'de medya merkezleri oluşturduğunu söyledi.

Hac ibadetini takip edecek basın yayın kuruluşlarının ülkede ağırlanması için yapılan hazırlıkları incelemek üzere Mina, Arafat ve Müzdelife'deki radyo ve televizyon kuruluşları ile resmi haber ajansının merkezlerini ziyaret eden Avvad, "Bakanlık bu yıl ülke içinden ve dışından gazeteci misafirlerini ağırlayabilmek için Mekke, Mina, Arafat ve Müzdelife'de medya merkezleri oluşturdu. Bu merkezler, gazetecilerin ihtiyaç duyacağı teknik imkanlarla donatıldı." dedi.

Suudi Arabistan'ın bu yıl hac mevsiminde ülke dışından 800'ün üzerinde gazeteciyi misafir ettiğini ve medya kuruluşları ile kanallara pek çok kolaylıklar sağladığını belirten Avvad, 6 devlet radyosu ile 10 uluslararası radyonun 10 dilde hacla ilgili günlük program ve haber yaptığını, 16 dijital kanalın 6 dilde 24 saat hac mevsimini canlı olarak dünyaya aktardığını kaydetti.

Avvad, dijital basının olayları hızlı bir şekilde aktarma konusundaki rolünün farkına varan bakanlığın geçen yıl hac mevsiminde @CICSaudi isimli bir iletişim merkezi kurduğunu, verilen hizmet ve insani çalışmalarla ilgili İngilizce, Fransızca ve Almanca başta olmak üzere pek çok dilde yayın yaptığını dile getirdi.

Bakanlığın Mekke, Medine ve diğer kutsal mekanlarda kurulan basın merkezleriyle hac farizasını canlı olarak dünyaya aktarmak için çalıştığını vurgulayan Avvad, hükümetin, Haremeyn'in genişletilmesi, kutsal mekanlardaki altyapı çalışmaları ve devasa inşaatlarla, dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların hac ibadetini daha kolay yerine getirmesini sağladığını anlattı.

Haccın; itidal, şiddet ve aşırılıktan kaçınma, barış ve esenlik mesajı verdiğini ifade eden Avvad, Suudi Arabistan'ın, haccın politize edilmesi çalışmalarına karşı olduğunu ve tüm Müslümanları ülkede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

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Kutsal Mekanlar Suudi Arabistan Medya Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad

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