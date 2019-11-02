HABER

Suudi Arabistan'ın iki askeri Yemen sınırında öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 16:52 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın iki askeri Yemen sınırında öldürüldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Yemen sınırında iki askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, Yemen sınırında görev yapan Suudi Arabistan Kara Kuvvetlerinden iki çavuş Cazan bölgesinde öldürüldü.

Askerlerin nasıl ve ne zaman öldürüldüğüne dair bilgi verilmedi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen Hükümeti'nin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine havadan düzenledikleri füze saldırılarının yanı sıra zaman zaman sınırdan sızarak Suudi Arabistan birliklerini hedef alıyor.

PARTNERUltrasonda bebeğinin yaptığı şeyi gördü şoke oldu!Ultrasonda bebeğinin yaptığı şeyi gördü şoke oldu!
Baba ve oğullarının evleri yandı; çaresizlikle izledilerBaba ve oğullarının evleri yandı; çaresizlikle izlediler
İskenderun'da sağanak sele yol açtıİskenderun'da sağanak sele yol açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt savaş alanına döndü!

Esenyurt savaş alanına döndü!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

2 bin 660 dolar maaş... İşte başvuru şartları

2 bin 660 dolar maaş... İşte başvuru şartları

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy'de yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'da büyük yangın!

Son dakika: Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatıldı

Dikkat: Boğaz trafiği kapatıldı

MSB paylaştı! Tel Abyad'da teröristlerce kullanılan binaya açılan tünel tespit edildi

MSB Twitter'dan paylaştı! Tel Abyad'da bulundu

Esenyurt'u karıştıran cinsel istismar iddiası! Polis müdahale etti

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası ortalığı karıştırdı

Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Sitede günlük ev kiralama kavgası! Esenyurt savaş alanına döndü

Esenyurt savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.