Suudi Arabistan'ın İnsan Hakları Sicili Yeniden Gündemde

Suudi Arabistan, küresel arenada özel bir yere sahip. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan ülke, başta Amerika olmak üzere Batı ve İran rejimi arasında tampon bölge işlevi görüyor.

Uluslararası güvenlik uzmanı Robin Wright, ”Kaşıkçı cinayeti, sadece Suudi Arabistan'da değil tüm bölgede Batı'nın yıllardır göz ardı ettiği tüm meseleleri su yüzüne çıkardı” değerlendirmesinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emri verenlerin sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. Erdoğan, Suudi Arabistan'ın tutukladığı 18 yetkilinin İstanbul'da yargılanması gerektiğini kaydetti.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Kaşıkçı cinayetinde rol oynayan bazılarının kimliğini tespit ettiklerini ve bu kişilerin vizelerinin iptal edileceğini belirtti.

Amerika'nın Sesi Senato muhabiri Michael Bowman, Kongre üyelerinin ceza amaçlı başka adımlar da atabileceklerini söylüyor.

Yemen bombardımanlarında yol açtığı sivil ölümler nedeniyle Suudi Arabistan üzerindeki uluslararası baskılar giderek artıyor. Suudi liderliğindeki koalisyon, Yemen'in başkentini kontrol altında tutan Husiler'i hedef alıyor. Üç buçuk yıldır devam eden iç savaşta 10 binden fazla can kaybı var.