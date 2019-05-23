Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idam edeceği iddiası

GAZZE (AA) - Hamas'ın Siyasi Büro üyesi Musa Ebu Merzuk, Suudi Arabistan'ın Ramazan ayı sonunda 3 önde gelen din adamını idam etmeye hazırlandığını iddia etti.

Ebu Merzuk, Twitter hesabından yaptığı ve 2 Suudi yetkiliye dayandırdığı açıklamasında, Suudi Arabistan'da 2017 yılında tutuklanan İslam alimi Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve dini televizyon program sunucusu Ali el-Ömeri'nin Ramazandan sonra idam edileceğini ifade etti.

Ebu Merzuk, bu kişilerin kanının akıtılmasından Suudi yöneticiler, bu hükmü verenler, hakimler ve hükmü duyup bu kişilere yardım etmeyen herkesin sorumlu olduğunu kaydetti.

Öte yandan Suudi Arabistan'da tutukluların haklarını savunan "Düşünce Mahkumları" isimli Twitter hesabında, "Din adamlarının idam edilmesi suçtur" şeklinde hashtag oluşturuldu.

Söz konusu Twitter hesabında, Suudi Arabistan makamlarına tüm düşünce mahkumlarının serbest bırakılması, akademisyen, din adamı ve aktivistlere yönelik tüm adil olmayan yargılamaların durdurulması çağrısı yapıldı.

Twitter hesabında, idamın düşüncelerini ifade edenlere değil suç işleyenlere yönelik olduğu, Avde, Karni ve Ömeri'nin geniş kitlelere hitap eden şahsiyetler olduğu için Suudi makamlar tarafından tutuklandığına işaret edildi.