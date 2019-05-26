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Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idam edeceği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 20:15 | Son Güncelleme

Bir grup, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı

İSTANBUL (AA) - Kardeşler Cemiyeti üyesi bir grup, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde, üç din adamının idam edileceği yönündeki iddialarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Beşiktaş'ta bulunan konsolosluk önünde toplanan grup adına açıklamayı İbrahim Şahin okudu.

Şahin, "Kadir Gecesini beklerken maalesef bize gelen haberler Müslümanların alimlerinin katledileceği üzereydi. Biz iftarımızı su ile açmak isterken duyduk ki birileri saltanatın köleliğine soyunmuş, Müslümanların kanı ile iftar etmek istiyorlar, Müslümanların bayramlarını onların acıları haline getirmek istiyorlar. Biz alimlerimizi peygamberlerin varisleri olarak bildik." dedi.

Şahin'in ardından, Arapça ve İngilizce basın açıklamaları da okundu.

Gruptakiler, dua ettikten sonra buradan ayrıldı.

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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu

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