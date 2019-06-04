Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama edeceği iddiası

LOS ANGELES (AA) - Suudi Arabistan'ın, aralarında tanınmış İslam alimi Selman el-Avde'nin de bulunduğu tutuklu üç din adamını ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı yönündeki haberlerin ardından Suudi Arabistan'ın Los Angeles Konsolosluğu önünde protesto gösterisi yapıldı.

Los Angeles Müslümanlar Birliğince Konsolosluk önünde düzenlenen protestoya çok sayıda Müslüman katıldı.

Gösteride, Los Angeles Üniversitesinden akademisyenler Halid Ebu Fadıl, Dr. İmad Bayoun, Yasmin Azam ve Osman Raka'nın yanı sıra ABD hükümetine yönelik savaş karşıtı duruşuyla tanınan "Pembe Kod" adlı kadınlar grubu da yer aldı.

Protestoda, Suudi Arabistan'a din adamlarını serbest bırakması çağrısı yapıldı.

Ayrıca katılımcılar, Suudi Arabistan'ın tavrına karşı dünyadaki Müslümanların seslerini duyurması talebinde bulundu.

- Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırladığı iddiası

İngiltere merkezli "Middle East Eye" internet sitesinin iki hükümet kaynağı ve alimlerden birinin akrabasına dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan İslam alimi Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve dini televizyon program sunucusu Ali el-Ömeri'nin ramazan sonrasında idam edileceği ileri sürülmüştü.

Suudi Arabistan'da tutukluların haklarını savunan "Düşünce Mahkumları" Twitter hesabında "Din adamlarının idam edilmesi suçtur." şeklinde etiket oluşturulmuş ve Suudi Arabistan makamlarına tüm düşünce suçlularının serbest bırakılması, akademisyen, din adamı ve aktivistlere yönelik tüm adil olmayan yargılamaların durdurulması çağrısı yapılmıştı.

