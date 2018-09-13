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Suudi Arabistan'ın İsrail'den hava savunma sistemi aldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 12:52 | Son Güncelleme

Haartez gazetesine konuşan İsrailli güvenlik kaynakları anlaşma iddiasını yalanladı

KUDÜS (AA) - Suudi Arabistan'ın İsrail'e ait "Demir Kubbe" adlı hava savunma sistemini satın almak için Tel Aviv ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Londra merkezli "Al-Khaleej Online" adlı Arapça yayın yapan haber sitesi, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a attığı füzeleri engellemek için Riyad yönetiminin Demir Kubbe hava savunma sistemini satın almak için İsrail ile anlaşmaya vardığını ileri sürdü.

Adı açıklanmayan üst düzey bir diplomatik kaynağa dayandırılan haberde, İsrail'in hava savunma sistemini hiç bir Arap ülkesine satmaya yanaşmadığı ancak ABD'nin arabuluculuğunun ardından Riyad ile Tel Aviv arasında anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

Anlaşmada Tel Aviv'e "Hava savunma sisteminin İsrail'e ve bölgeye karşı herhangi bir güvenlik tehdidi içermeyeceği garantisi verildiği" kaydedildi.

Haberde Suudi Arabistan'ın kaç adet hava savunma sistemi bataryası alacağı ve anlaşmanın tutarına ilişkin bilgi verilmezken, hava savunma sistemlerinin aralık ayında teslim edileceği, Riyad yönetiminin Demir Kubbe bataryalarını Sudi Arabistan'ın Yemen sınırına yerleştireceği iddiasına yer verildi.

- İsrail'den yalanlama

Haaretz gazetesine konuşan ve adları açıklanmayan İsrailli güvenlik kaynakları, Demir Kubbe hava savunma sisteminin Suudi Arabistan'a satıldığı yönündeki haberi yalanladı.

İddia ile alakalı Riyad yönetiminden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine füze saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil Suudi Arabistan

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