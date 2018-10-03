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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkolosluğu'na giren gazeteciden haber alınamıyor

03.10.2018 12:31 | Son Güncelleme

Amerikan Washington Post gazetesinin Suudi Arabistan vatandaşı yazarı Cemal Kaşıkçı'dan işlem yaptırmak için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamadığı açıklandı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkolosluğu'na giren gazeteciden haber alınamıyor

Amerikan Washington Post gazetesinin Suudi Arabistan vatandaşı yazarı Cemal Kaşıkçı'dan işlem yaptırmak için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamadığı açıklandı.

Türk Arap Medya Derneği, "Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olan Kaşıkçı'nın bir dönem İngiltere'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde basın danışmanlığı yaptığını, Suudi reformcuların platformu olarak kabul edilen Al Watan gazetesine önemli katkılarda bulunduğunu ve düzenli olarak Washington Post'a makaleler yazdığını" açıkladı.

Suudi Arabistan'da yaşanan son gelişmelerin ardından Washington'da yaşamaya başlayan Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından henüz çıkmadığı vurgulanırken, "Özgür bir Suudi vatandaşı olarak ayak bastığı İstanbul'da bir süreden beridir bulunan Kaşıkçı'dan henüz bir haber alınamaması, Suudi Arabistan'da son dönemde gelişen insan hakları ihlalleri çerçevesinde Türk ve dünya medyasında derin bir endişe yaratmıştır. " denildi.

Nişanlısı: 'Bir şey olursa Yasin Aktay'a haber ver' dedi

Konsolosluk binasının önünde bekleyen Kaşıkçı'nın nişanlısı H.A ise "Kaşıkçı'yla birlikte geçen cuma günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiklerini, konsoloslukta evraklar hazırlanmadığı gerekçesiyle haftaya gelmelerinin söylendiğini" anlattı.

Nişanlısı "Aynı akşam Londra'ya giden Kaşıkçı'nın daha sonra İstanbul'a döndüğünü ve bilgi almak için aradığı konsolosluktan 'gelin, evraklar hazırlıyoruz' diye bilgi verilmesi üzerine yeniden konsolosluğa gittiğini" belirti.

H.A "Bana telefonları verdi, 'Ben gireceğim, evraklarımı alıp çıkacağım. Bir şey olursa da hemen (AKP Genel Başkan Danışmanı) Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği'ne haber verirsin' dedi. İçeri girdi, birkaç saat haber gelmeyince Yasin Aktay'a, ardından Türk Arap Medya Derneği'ne haber verdim. Şu ana kadar kendisinden haber yok. Henüz bir gelişme yok. Konsolosluktan birileri kapı önünde 'O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok' dedi." diye konuştu.

Kaşıkçı'nın nişanlısının ve Türk Arap Medya Derneği yetkililerinin Başkonsolosluk binasının önündeki bekleyişleri ise sürüyor.

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