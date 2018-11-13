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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunu taşıyacağı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 16:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Böyle bir niyetin olduğu anlaşılıyor. Ancak Bakanlığımıza ulaşan resmi bir talep bulunmuyor"

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunu taşıyacağı iddiasına ilişkin, kendilerine ulaşan resmi bir talep olmadığını bildirdi.

Bakanlık, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunu taşıyacağı iddiasına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Açıklamada, "Böyle bir niyetin olduğu anlaşılıyor. Ancak Bakanlığımıza ulaşan resmi bir talep bulunmuyor." ifadesi kullanıldı.

Basında çıkan haberlerde, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun yerini değiştirmek istediği öne sürülmüştü.

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