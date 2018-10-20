Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklamasına AKP'den ilk tepki

AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda yaşanan bir "arbedede hayatını kaybettiği" açıklanan Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin konuştu. Türk yetkililerin savcılığın yaptığı kovuşturma sonucunda bir takım delillere ulaştığını söyleyen Usta, "Suudi yetkililerin bu olayı daha önce açıklaması aslında daha kıymetli olurdu. Ancak iş zaten ortaya döküldükten sonra mecbur kaldılar ve böyle bir açıklama yaptılar. Çünkü her şey zaten ortaya çıktı. Bütün delilleriyle açıklanacak yakında" dedi.

Dünyanın gözü önünde böyle bir olayın yaşanmasının uluslararası alandaki güvenlik tehditlerinin boyutunu ortaya koyduğunu belirten Usta, "Suudi yetkililerin bu işi tek başına yaptıkları inandırıcı gelmiyor. Konuya ilişkin açıklamalar gelecektir" diye konuştu.

"Açıklamak zorunda kaldılar"

Usta, "Evlilik belgesi almaya giren için gelen bir insana komplo kurulmuş gibi görünüyor. İnşallah bu son olur, ben bu noktada büyük bir titizlikle çalışma yapan bütük Türk yetkilililerine, Türk makamlarına teşekkür ediyorum. Bizim göstermiş olduğumuz dirayet ve çaba sayesinde Suudi Arabistan bu olayı açıklamak zorunda kalmıştır" Ifadelerini kullandı.