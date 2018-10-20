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Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklamasına AKP'den ilk tepki

20.10.2018 14:09 | Son Güncelleme

Kaşıkçı’nın öldüğünü doğrulayan Suudi Arabistan’ın açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Riyad’ın mecbur kaldığı için bu olayı kabul ettiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklamasına AKP'den ilk tepki

AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda yaşanan bir "arbedede hayatını kaybettiği" açıklanan Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin konuştu. Türk yetkililerin savcılığın yaptığı kovuşturma sonucunda bir takım delillere ulaştığını söyleyen Usta, "Suudi yetkililerin bu olayı daha önce açıklaması aslında daha kıymetli olurdu. Ancak iş zaten ortaya döküldükten sonra mecbur kaldılar ve böyle bir açıklama yaptılar. Çünkü her şey zaten ortaya çıktı. Bütün delilleriyle açıklanacak yakında" dedi.

Dünyanın gözü önünde böyle bir olayın yaşanmasının uluslararası alandaki güvenlik tehditlerinin boyutunu ortaya koyduğunu belirten Usta, "Suudi yetkililerin bu işi tek başına yaptıkları inandırıcı gelmiyor. Konuya ilişkin açıklamalar gelecektir" diye konuştu.

"Açıklamak zorunda kaldılar"

Usta, "Evlilik belgesi almaya giren için gelen bir insana komplo kurulmuş gibi görünüyor. İnşallah bu son olur, ben bu noktada büyük bir titizlikle çalışma yapan bütük Türk yetkilililerine, Türk makamlarına teşekkür ediyorum. Bizim göstermiş olduğumuz dirayet ve çaba sayesinde Suudi Arabistan bu olayı açıklamak zorunda kalmıştır" Ifadelerini kullandı.

Olayın Suudi Arabistan Konsolosluğunun sınırları içinde gerçekleştiğini ve Türkiye'nin oraya hiçbir şekilde müdahil olamayacağını söyleyen Usta, "İstanbul'da olması üzücü bir olay ancak Türkiye ile ilgili yanlış bir algı oluşturmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Erdoğan-Selman görüşmesi

Suudi Arabistan Başsavcısı, Kaşıkçı'nın konsoloslukta yaşanan bir "arbedede hayatını kaybettiğini" açıklamıştı. Kaşıkçı'nın öldüğünü 20 Ekim'in ilk saatlerinde doğrulayan Suudi Arabistanlı yetkililer, olayla ilgili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını duyurmuştu. Olay nedeniyle üst düzey beş Suudi yetkili de görevden alınmıştı.

Riyad'dan yapılan bu açıklamalardan kısa süre önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklanmıştı. Anadolu Ajansı’nın haberinde iki liderin, soruşturmanın selameti açısından Türkiye ve Suudi Arabistan'ın tam bir iş birliği içinde çalışmaya devam etmesinin önemine dikkat çektiği kaydedilmişti. Görüşmede, her iki ülkede yürütülmekte olan soruşturmaların gidişatı hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulduğu da belirtilmişti.

DW,dpa/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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