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''Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki rolünün örtbas edilmesine karşı çıkılmalı''

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 20:03 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu Direktör Yardımcısı Michael Page: - "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ve öldürülmesiyle ilgili dünyaya sürekli ne kadar yalan söylediği dikkate alındığında 'iç soruşturmanın' sonuçlarının ciddiye alınmaması için hiçbir neden yok. Üst düzey yetkililerin günah keçisi ilan edilmesi, Muhammed bin Salman üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmayacak"

NEW YORK (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD, Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelere, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki rolünü örtbas etme girişimlerine karşı çıkması çağrısı yaptı.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklamasının, Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ı ''korumaya çalışır izlenimi verdiği" bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki rolünün ve kimin emir verdiğinin belirlenmesi için bağımsız Birleşmiş Milletler soruşturması talebinde bulunulması gerektiği belirtilen açıklamada, HRW, ABD, Türkiye, AB ve diğer ülkelere Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki rolünü örtbas etme girişimlerini kabul etmemesi çağrısında bulunuldu.

HRW Ortadoğu Direktör Yardımcısı Michael Page de ''Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ve öldürülmesiyle ilgili dünyaya sürekli ne kadar yalan söylediği dikkate alındığında, 'iç soruşturmanın' sonuçlarının ciddiye alınmaması için hiçbir neden yok. Üst düzey yetkililerin günah keçisi ilan edilmesi, Muhammed bin Salman üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmayacak.'' değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonunda, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

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BM Cemal Kaşıkçı İnsan Hakları İzleme Örgütü

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