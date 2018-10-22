''Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki rolünün örtbas edilmesine karşı çıkılmalı''

NEW YORK (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD, Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelere, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki rolünü örtbas etme girişimlerine karşı çıkması çağrısı yaptı.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklamasının, Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ı ''korumaya çalışır izlenimi verdiği" bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki rolünün ve kimin emir verdiğinin belirlenmesi için bağımsız Birleşmiş Milletler soruşturması talebinde bulunulması gerektiği belirtilen açıklamada, HRW, ABD, Türkiye, AB ve diğer ülkelere Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki rolünü örtbas etme girişimlerini kabul etmemesi çağrısında bulunuldu.

HRW Ortadoğu Direktör Yardımcısı Michael Page de ''Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ve öldürülmesiyle ilgili dünyaya sürekli ne kadar yalan söylediği dikkate alındığında, 'iç soruşturmanın' sonuçlarının ciddiye alınmaması için hiçbir neden yok. Üst düzey yetkililerin günah keçisi ilan edilmesi, Muhammed bin Salman üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmayacak.'' değerlendirmesini yaptı.