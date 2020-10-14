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Suudi Arabistan'ın sınır dışı edip Çin'deki kamplara gönderdiği Uygur Türkleri

14.10.2020 18:53 | Son Güncelleme

BBC'nin Newsnight programı araştırmasında, Suudi Arabistan'ın da aralarında olduğu bazı Orta Doğu ülkelerinde yaşayan Uygur Türklerinin zorla sınır dışı edilip Çin'e geri gönderildiğini tespit etti.

Suudi Arabistan'ın sınır dışı edip Çin'deki kamplara gönderdiği Uygur Türkleri

https://www.youtube.com/watch?v=PGq25VJ\_2S0&feature=youtu.be

İstanbul'da yaşayan beş çocuk annesi Sudinisa, Çin'in Sincan Özerk Bölgesi'nden olup sürgünde yaşayan birçok Müslüman Uygur Türkünden biri.

Umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'da tutuklanıp Çin'e gönderilen eşi Osman'ı yaklaşık iki yıldır görmemiş, ondan haber alamıyor.

Sudinisa, Sincan'daki evine gidemeyeceğini, Çin'in "yeniden eğitim kampı" adını verdiği kamplardan birinde hapsolmaktan korkuğunu söylüyor.

BBC'nin Newsnight programı araştırmasında, Suudi Arabistan'ın da aralarında olduğu bazı Orta Doğu ülkelerinde yaşayan Uygur Türklerinin zorla sınır dışı edilip Çin'e geri gönderildiğini tespit etti.

Bugün, Müslüman Uygur Türklerinden ve diğer dinlere mensup azınlıklardan 1 milyondan fazla kişinin Sincan'daki çeşitli kamplarda tutulduklarına inanılıyor.

Yapımcı: Maria Polachowska

Muhabir: Emir Nader

Katkıda bulunanlar: Esra Yalçınalp, Selim Büyükgüner, Osman Kaytazoğlu
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