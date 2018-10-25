Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde Kaşıkçı protestosu

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği binası önünde toplanan insan hakları savunucuları ve bir grup Amerikalı, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin cezalandırılması çağrısında bulundu.

Suudi yönetimi ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman aleyhinde sloganlar atan grup, Kaşıkçı'nın öldürülmesine karışan suçluların bulunması ve Suudi Arabistan'a silah satışlarının durdurulması için ABD yönetimine de çağrı yaptı.

Eyleme katılan Suudi gazeteci Ali al-Ahmed, AA muhabirine açıklamada "Kısa bir zaman öncesine kadar Suudi yönetimini destekleyenler, Kaşıkçı'dan sonra şaşırmış gibi davranıyor. Şimdi Kaşıkçı için timsah gözyaşı dökenler, Suudi yönetiminin Yemenli çocukları öldürmesini ve açlıktan ölüme terk etmesini hala destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır Amerikan İlişkileri Merkezi Başkanı Eldin Hamid ise, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan'ın üstünden çıkmayan bir leke olarak kalacak." ifadesini kullandı.

Hamid ayrıca, "Cemal Kaşıkçı'nın Dostları" adlı bir derneğin de kurulma aşamasında olduğunu bildirdi.

