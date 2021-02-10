Suudi Arabistanlı aktivist Loujain al-Hathloul, yaklaşık 3 yılın ardından serbest bırakıldı

Suudi Arabistan’ın önde gelen kadın hakları aktivisti Loujain al-Hathloul yaklaşık 3 yıl hapis yatmasının ardından serbest bırakıldı.

Loujain al-Hathloul, Mayıs 2018’de Suudi Arabistan’da gözaltına alınmış ve 2018 Aralık ayında 6 yıl hapis cezası ile yargılanmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları ise, 31 yaşındaki Hathloul’un yargılanmasını terörle mücadele yasaları kapsamında "gayri meşru" olarak nitelendirmişti. Fakat mahkeme, Hathloul’un halihazırda çoğunu yatmış olduğu cezasını 2 yıl 10 ay daha ertelemiş ve ek olarak 5 yıllık seyahat yasağı kararı almıştı.

Hathloul’un ailesi tarafından yapılan açıklamada, Hathloul’un yaklaşık 3 yıl hapis yatmasının ardından, serbest bırakıldığı kaydedildi. Hathloul’un kız kardeşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadın aktivistin resmini paylaşarak, "Loujain evde" ifadesini kullandı.

Hathloul’un bir diğer kız kardeşi Alia ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ise, Hathloul’un Suudi Arabistan’daki ailesinin evinde olduğunu aktararak, "Bu hayatımın en güzel günü" dedi.