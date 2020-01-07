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  4. Suudi Arabistanlı alim Avde, aile ziyaretlerini kabul etmeme kararı aldı

Suudi Arabistanlı alim Avde, aile ziyaretlerini kabul etmeme kararı aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 03:22 | Son Güncelleme

Suudi Arabistanlı alim Avde, aile ziyaretlerini kabul etmeme kararı aldı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan ülkenin tanınmış alimlerinden Selman el-Avde, aile fertlerinin ziyaretlerini kabul etmeme kararı aldı.

Suudi aktivistler tarafından ülkedeki siyasi tutukluların durumunu takip için açılan "Düşünce Tutukluları" adlı Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, başkent Riyad'ın güneyindeki El-Hair Hapishanesi, Avde'nin, kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin hazırladığı cevapların yer aldığı kağıtları Ceza Mahkemesi hakimleri önünde kullanmasına engel oldu.

Açıklamada, Avde'nin bu keyfi uygulamaya tepki olarak ailevi ziyaretleri kabul etmeme kararı aldığı ifade edildi.

Suudi Arabistan makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter'da yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

- 37 ayrı suçlama yöneltilmişti

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda, Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek. Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis açık görüşlü ve mutedil İslami yaklaşıma sahip olduğu için idam edilir çünkü bu haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İnsan hakları alanında karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazanmıştı.

Avde'nin yargılandığı davanın 10 Ekim'de yapılması beklenen karar duruşması, 30 Ekim'e, sonra 27 Kasım'a son olarak da 30 Ocak'a ertelenmişti

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Anahtar Kelimeler:
Selman el-Avde Suudi Arabistan

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