HABER

Suudi Arabistanlı alim Avde'nin karar duruşması yine ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 03:25 | Son Güncelleme

Suudi Arabistanlı alim Avde'nin karar duruşması yine ertelendi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan tanınmış alimlerden Selman el-Avde'nin yargılandığı davanın dün yapılması beklenen karar duruşması 30 Ocak 2020'ye ertelendi.

Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah, Twitter'dan yaptığı açıklamada, babasının Riyad'da görülmesi beklenen karar duruşmasının 30 Ocak'a ertelendiğini belirtti.

Suudi aktivistler tarafından ülkedeki siyasi tutukluların durumunu takip için açılan "Düşünce Tutukluları" adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada ise karar duruşmasının sürekli olarak ertelenmesine karşı olunduğu, Avde ve diğer düşünce tutuklularının derhal serbest bırakılması gerektiği ifade edildi.

Avde'nin yargılandığı davanın 10 Ekim'de yapılması beklenen karar duruşması, 30 Ekim'e, sonrasında 27 Kasım'a ertelenmişti.

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter'da yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

- 37 ayrı suçlama yöneltilmişti

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda, Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek... Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis açık görüşlü ve mutedil İslami yaklaşıma sahip olduğu için idam edilir çünkü bu haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İnsan hakları alanında karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazanmıştı.

PARTNERTalat Atilla: Bana haberi getiren isim...Talat Atilla: Bana haberi getiren isim...
Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanetErdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet
Düzce’de doğalgaz kaçağı bina sakinlerini sokağa döktüDüzce’de doğalgaz kaçağı bina sakinlerini sokağa döktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Selman Avde Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Acun'dan Bensu Soral bombası!

Acun'dan Bensu Soral bombası!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Arnavutluk'ta deprem! Deprem anı kamerada

Arnavutluk'ta deprem! Deprem anı kamerada

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu Kanal İstanbul projesine karşı çıktı! 'En büyük ihanet'

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Cadde trafiğe kapatıldı, bina tahliye edildi! Düzce'de gece yarısı büyük panik!

Cadde trafiğe kapatıldı, bina tahliye edildi! Büyük panik!

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 31'e yükseldi

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 31'e yükseldi

Karabük'te feci kaza! Polis memuru ekip arabası ve şüpheli aracın arasında sıkıştı!

Polis memuru ekip arabası ve şüpheli aracın arasında sıkıştı!

Teröristlerden Akçakale'ye havanlı saldırı: 4 asker yaralı

Olay sonrası birlikler teyakkuza geçti! Sınırda yoğun top atışı!

AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatandaşlarımız müsterih olsunlar

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.