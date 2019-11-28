Suudi Arabistanlı alim Avde'nin karar duruşması yine ertelendi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan tanınmış alimlerden Selman el-Avde'nin yargılandığı davanın dün yapılması beklenen karar duruşması 30 Ocak 2020'ye ertelendi.

Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah, Twitter'dan yaptığı açıklamada, babasının Riyad'da görülmesi beklenen karar duruşmasının 30 Ocak'a ertelendiğini belirtti.

Suudi aktivistler tarafından ülkedeki siyasi tutukluların durumunu takip için açılan "Düşünce Tutukluları" adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada ise karar duruşmasının sürekli olarak ertelenmesine karşı olunduğu, Avde ve diğer düşünce tutuklularının derhal serbest bırakılması gerektiği ifade edildi.

Avde'nin yargılandığı davanın 10 Ekim'de yapılması beklenen karar duruşması, 30 Ekim'e, sonrasında 27 Kasım'a ertelenmişti.

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter'da yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

- 37 ayrı suçlama yöneltilmişti

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.