HABER

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2019 06:53 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan yönetimi, ülke tarihinde ilk defa, kadınların erkek vasilerinin izni olmadan yurt dışına seyahat etmesine olanak tanıyan düzenlemelerin uygulanmasına başlandığını duyurdu.

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Pasaport ve Medeni Hal İdareleri ile bunların ülke genelindeki şubelerinde söz konusu düzenlemeler uygulamaya konuldu.

Yetkili, yeni düzenlemelerle ilgili soruları olanların ilgili makamlarla irtibata geçmesini istedi.

Suudi Arabistan'da 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, kadınlara, baba, eş, erkek kardeş ve hatta oğulları gibi erkek vasilerin izni olmaksızın pasaport çıkarma ve yurt dışına seyahat etme konusunda erkeklere tanınan hakların aynısının tanınması öngörülmüştü.

Söz konusu düzenlemelerin öncesinde kadınlar (hangi yaş grubundan olursa olsun) ve 21 yaşından küçük erkeklerin yurt dışına yapacakları seyahatlerde vasilerinin iznini alması gerekiyordu.

Yine aynı düzenlemeler, evli kadınların ikamet adresinin eşin ikamet adresi olması zorunluluğunu ortadan kaldırırken, kadınlara ilk defa doğum, evlilik, boşanma ve resmi aile evraklarının çıkarılması ile küçük çocukların vesayetinin alınması hakkını da veriyor. (AA)


PARTNERCem Yılmaz'ın akrabası çıkmıştı! Meğer sosyal medya hesabında...Cem Yılmaz'ın akrabası çıkmıştı! Meğer sosyal medya hesabında...
Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!
İtalya Başbakanı İsitfa Ettiİtalya Başbakanı İsitfa Etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan kadın seyahat

En Çok Okunan Haberler

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Efsane dizi geri dönüyor! Ünlü oyuncu açıkladı

Efsane dizi geri dönüyor! Ünlü oyuncu açıkladı

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Husiler Yemen'de ABD'ye ait İHA düşürdü

Husiler ABD'ye ait İHA düşürdü

Trump önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı: Geri dönsün

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den istifa açıklaması

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Rusya'dan İdlib açıklaması: Rus askerler de operasyona katıldı

Rusya'dan İdlib açıklaması!

Brezilya'da rehine krizi kanlı bitti!

Brezilya'da rehine krizi kanlı bitti!

Önemli gelişme! Bebeği ölü doğunca hapis cezasına çarptırılmıştı

Önemli gelişme! Bebeği ölü doğunca hapis cezasına çarptırılmıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.